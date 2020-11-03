Зеленський запросив Венеційську комісію до роботи над судовою реформою в Україні

Президент України Володимир Зеленський запросив Венеційську комісію до спільної роботи над широкою судовою реформою в Україні.

Про це повідомила пресслужба глави держави. Президент провів 3 листопада телефонну розмову з головою комісії Джанні Букіккіо.

У повідомленні зазначено, що сторони зосередили увагу на конституційній кризі в Україні, яка почалася через рішення Конституційного Суду від 27 жовтня, яким фактично було "обнулено" всю систему боротьби з корупцією.

Зеленський зазначив, що як глава держави не може допустити ситуації, коли орган, який повинен давати оцінку відповідності Конституції, ухвалює неправові рішення, знищуючи систему антикорупційних органів, включно з НАБУ, НАЗК і Вищим антикорупційним судом.

"Моє першочергове завдання зараз – зберегти безперервне функціонування НАЗК і антикорупційних органів і посилювати ефективність їхньої роботи", – наголосив Зеленський.

Букіккіо запропонував експертизу Венеційської комісії в цій складній ситуації. Він також зазначив, що в будь-якому разі не можна ставити під загрозу такі важливі питання, як існування Вищого антикорупційного суду, діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, земельної реформи.

Голова Венеційської комісії зазначив, що спільною метою нині є відновлення довіри до судової системи й особливо до Конституційного Суду.

Президент України запросив Венеційську комісію до спільної роботи над широкою судовою реформою.

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