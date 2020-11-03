Зеленський запросив Венеційську комісію до роботи над судовою реформою в Україні
Зеленський назвав своїм завданням зберегти безперервне функціонування антикорупційних органів
Букіккіо запропонував експертизу Венеційської комісії в складній для України ситуації
Президент України Володимир Зеленський запросив Венеціанську комісію до спільної роботи над широкою судовою реформою в Україні.
Про це повідомила пресслужба глави держави. Президент провів 3 листопада телефонну розмову з головою комісії Джанні Букіккіо.
У повідомленні зазначено, що сторони зосередили увагу на конституційній кризі в Україні, яка почалася через рішення Конституційного суду від 27 жовтня, яким фактично було "обнулено" всю систему боротьби з корупцією.
Зеленський зазначив, що як глава держави не може допустити ситуації, коли орган, який повинен давати оцінку відповідності Конституції, виносить неправові рішення, знищуючи систему антикорупційних органів, включаючи НАБУ, НАЗК і Вищий антикорупційний суд.
"Моє першочергове завдання зараз – зберегти безперервне функціонування НАЗК і антикорупційних органів і посилювати ефективність їхньої роботи", – підкреслив Зеленський.
Букіккіо запропонував експертизу Венеціанської комісії в цій складній ситуації. Він також зазначив, що в будь-якому випадку не можна ставити під загрозу такі важливі питання, як існування Вищого антикорупційного суду, діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, земельної реформи.
Голова Венеціанської комісії зазначив, що спільною метою сьогодні є відновлення довіри до судової системи і особливо до Конституційного суду.
Президент України запросив Венеціанську комісію до спільної роботи над широкою судовою реформою.
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