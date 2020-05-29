Зеленський запропонував ввести новий вид військової служби в Україні

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується ввести в країні новий вид військової служби для резервістів.

Документ №3553 опубліковано на сайті парламенту і спрямовано на розгляд профільного комітету.

Володимир Зеленський пропонує призивати в армію резервістів

У пояснювальній записці до законопроєкту говориться, що його цілями та завданнями є, зокрема, запровадження нового виду військової служби – військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період. Таким призовникам будуть надані трудові, освітні та соціально-правові гарантії.

Також документ передбачає удосконалення порядку здійснення військового обліку призовників та військовозобов'язаних, у тому числі запровадження військового обліку резервістів, визначення органів його ведення та їх повноважень.

Крім того, президент пропонує Раді переглянути адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

У разі ухвалення закону:

порушення правил військового обліку буде каратися штрафом від 510 до 850 грн, повторне порушення – від 850 до 1700 грн;

порушення мобілізаційної підготовки буде каратися штрафом від 1700 до 3400 грн для громадян і від 3400 до 5100 грн для посадовців, повторне порушення – від 3400 до 5100 грн та від 5100 до 8500 грн відповідно.

умисне псування або втрата військово-облікових документів буде каратися штрафом від 510 до 850 грн, повторне порушення – від 850 до 1700 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вУкраїні збираються призивати в армію випускників військових кафедр вузів віком до 43 років. Правда, обіцяють, що в зону бойових дій таких "новобранців" не відправлять.

Детальніше про те, кого збираються призвати цього року, читайте в нашому матеріалі.