Зеленський запропонував перезавантажити НАЗК: сплив цікавий нюанс про проект

Антикорупційний комітет Верховної Ради в четвер, 19 вересня, отримав правки до законопроекту №1029 про перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

При цьому засідання комітету, на якому має розглядатися проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції" ще не відбулося. Фотокопія частини правок опинилися в розпорядженні OBOZREVATEL.

У документі вказується, які зауваження, зокрема, зроблені Офісом президента, враховані та не враховані.

Ілюстрація Гордон

Правки до законопроекту

Відзначимо, текст законопроекту №1029 опублікований прес-службою на сайті парламенту. Він поданий до Верховної Ради президентом України Володимиром Зеленським та визначений як невідкладний для позачергового розгляду.

Пропонованим проектом Закону передбачено, що НАЗК має мати одного керівника, відповідального за прийняття рішень. Очільника агенства вибирає конкурсна комісія, до складу якої будуть входити три експерти, запропоновані Кабінетом міністрів України, а також три експерти від міжнародних організацій.

Також законопроектом передбачено надати НАЗК автоматизований доступ до всіх державних реєстрів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила генеральному прокурору Руслану Рябошапку проект підозри колишній главі Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак.

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