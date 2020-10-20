Зеленський запропонував "незадоволеним" нардепам переїхати в Росію
Президент України Володимир Зеленський запропонував народним депутатам, яким подобається Росія, переїхати туди.
Про це він сказав під час свого виступу з щорічним зверненням до українців із трибуни Верховної Ради. Його транслював онлайн телеканал "Рада" в YouTube.
"Суспільству потрібні відповіді. Їх (питань. – Ред.) у людей дійсно накопичилося тисячі. Відсутність відповідей і справедливості призводить до втрати довіри. Неможливо побудувати успішну країну, якщо суспільство не довіряє державі. Довіра – це не тільки про ставлення до державних органів, а й про участь людей у вирішенні проблем і ухваленні рішень", – заявив президент.
Президент говорив про один із пунктів своєї програми – народовладдя. За його словами, воно поверне довіру громадян до держави та її інститутів.
"І до речі, це проблема не тільки України, а й багатьох інших держав. Тому різні інструменти народовладдя і прямої демократії з'являються все активніше. Є багато успішних прикладів їх використання: в Швейцарії, в Канаді, в Ірландії", – сказав Зеленський.
У цей час із залу парламенту хтось викрикнув "у Росії!"
"Їдьте в Росію, якщо вам там подобається", – різко відповів президент.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент Володимир Зеленський почав своє щорічне послання до парламенту з жарту в дусі конспірологічної теорії про чипування населення планети.