Зеленський запропонував "незадоволеним" нардепам переїхати в Росію
Зеленський говорив про народовладдя під час свого виступу в Раді
Президент навів як приклад інші країни
Його перебив один із народних депутатів
Президент України Володимир Зеленський запропонував народним депутатам, яким подобається Росія, переїхати туди.
Про це він сказав під час свого виступу з щорічним зверненням до українців із трибуни Верховної Ради. Його транслював онлайн телеканал "Рада" в YouTube.
"Суспільству потрібні відповіді. Їх (питань. – Ред.) у людей дійсно накопичилося тисячі. Відсутність відповідей і справедливості призводить до втрати довіри. Неможливо побудувати успішну країну, якщо суспільство не довіряє державі. Довіра – це не тільки про ставлення до державних органів, а й про участь людей у вирішенні проблем і ухваленні рішень", – заявив президент.
Президент говорив про один із пунктів своєї програми – народовладдя. За його словами, воно поверне довіру громадян до держави та її інститутів.
"І до речі, це проблема не тільки України, а й багатьох інших держав. Тому різні інструменти народовладдя і прямої демократії з'являються все активніше. Є багато успішних прикладів їх використання: в Швейцарії, в Канаді, в Ірландії", – сказав Зеленський.
У цей час із залу парламенту хтось викрикнув "у Росії!"
"Їдьте в Росію, якщо вам там подобається", – різко відповів президент.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент Володимир Зеленський почав своє щорічне послання до парламенту з жарту в дусі конспірологічної теорії про чипування населення планети.