Президент України Володимир Зеленський запропонував Консультативній раді у справах ветеранів приєднатися до напрацювань законопроєкту про діяльність приватних військових компаній.

Про це він заявив на першому засіданні ради 5 червня, повідомляється на сайті глави держави.

Володимир Зеленський запропонував легалізувати приватну армію president.gov.ua

Зеленський наголосив, що напрацювання слід запропонувати вже найближчим часом, щоб парламент встиг ухвалити їх до закриття нинішньої сесії.

За його словами, рада може допомогти зробити документ більш збалансованим.

"Є два проєкти закону про приватну армію, які не зареєстровані в парламенті. У одному з них не передбачено жодних обмежень. Це законопроєкт про те, щоб та чи інша бізнес-група могла офіційно зробити для себе приватну армію. А це дуже небезпечно", – зазначив президент.

Нагадаємо, що президент 2 червня створив Консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.

Цей дорадчий орган має забезпечити захист прав, свобод і законних інтересів ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників України та учасників бойових дій на території інших держав, а також осіб, які незаконно перебувають на тимчасово окупованій території України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується ввести в країні новий вид військової служби для резервістів.