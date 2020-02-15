Зеленський запропонував компроміс щодо ОРДЛО заради виборів на Донбасі

Україна заради проведення місцевих виборів на Донбасі згодна на спільний контроль кордону з представниками ОРДЛО.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Українського ланчу в Мюнхені, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський повідомив, що Україна виходить з пропозицією проводити розведення за новим принципом, що дозволить звільнити від військової техніки сектора Донбасу, але для виборів важливо також мати контроль за кордоном.

За його словами, розглядається можливість спільного контролю. "Там будуть українці, представники окупованих територій і ОБСЄ", - пояснив він.

Президент не уточнив можливий сценарій відбору "представників окупованих територій", але підкреслив, що Україна переконує партнерів по "мінським переговорам" узгодити такий варіант.

"Це питання я піднімав на "нормандській зустрічі" і воно обговорюється в Мінську", - заявив він.

"Ми не будемо проводити вибори без контролю за кордоном", - підкреслив Зеленський.

Він підтвердив намір провести місцеві вибори на окупованих територіях сходу вже восени цьогоріч.

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський не виключив, що вибори на Донбасі можуть відбутися восени 2020 року одночасно з місцевими виборами по всій країні. Разом з тим, він допустив ймовірність заморожування збройного конфлікту.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що в України є чіткий план для проведення наприкінці жовтня виборів на Донбасі. Він розповів, за яких умов вибори стануть можливі.

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