Головна Новини
15 лютого • оновлено в 20:06
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленський запропонував компроміс щодо ОРДЛО заради виборів на Донбасі

4.5т
Читати матеріал російською

Україна заради проведення місцевих виборів на Донбасі згодна на спільний контроль кордону з представниками ОРДЛО.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Українського ланчу в Мюнхені, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський повідомив, що Україна виходить з пропозицією проводити розведення за новим принципом, що дозволить звільнити від військової техніки сектора Донбасу, але для виборів важливо також мати контроль за кордоном.

За його словами, розглядається можливість спільного контролю. "Там будуть українці, представники окупованих територій і ОБСЄ", - пояснив він.

Новини
"Готуйтеся до війни": у РНБО повідомили, як виб'ють окупантів із Донбасу

Президент не уточнив можливий сценарій відбору "представників окупованих територій", але підкреслив, що Україна переконує партнерів по "мінським переговорам" узгодити такий варіант.

"Це питання я піднімав на "нормандській зустрічі" і воно обговорюється в Мінську", - заявив він.

"Ми не будемо проводити вибори без контролю за кордоном", - підкреслив Зеленський.

Він підтвердив намір провести місцеві вибори на окупованих територіях сходу вже восени цьогоріч.

Зеленський запропонував компроміс щодо ОРДЛО заради виборів на Донбасі

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Вибори на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Вибори на Донбасі Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
ОРДЛО Донбас Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
136
27
Смішно
1
Цікаво
10
Сумно
40
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Я так понимаю, что "нормандский формат" с участием Зеленского был последним.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
семенов Александр
семенов Александр
В Минских соглашениях написано, что контроль над границей,передается на следующий день .после выборов, Зеленский говорит, что Киев.не собирается проводить выборы. до передачи границы . То есть он прямо отказывается выполнять Минские соглашения. .
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
просто пост ___ ordnung muss sein __ 1 месяц назад (изменено) Каждый год бываю на Украине, жена киевлянка, ее родители остались в Киеве, в прошлом году были и в Крыму, разница - огромная, Украина - это безнадёга, это одна пустая болтовня, зависть и ненависть к России, а Крым - там уже чувствуются позитив, перемены к лучшему, он меняется, строится, облагораживается, набирается сил и красоты, мы Крым таким увидели.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2

Новини політики

Топпублікації

Топблоги