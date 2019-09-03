Зеленський запропонував дозволити народу вносити законопроекти: Рада звернулася до КСУ

Верховна Рада України направила законопроект про законодавчу ініціативу народу для отримання висновку в Конституційний суд.

"За" на пленарному засіданні у вівторок, 3 вересня, проголосували 338 народних депутатів.

Законопроектом пропонується в ст. 93 Конституції доповнити перелік суб'єктів законодавчої ініціативи і закріпити, що крім президента України, Кабінету міністрів, народних депутатів, законопроекти зможе вносити також народ.

Рада звернулася до КСУ через законодавчу ініціативу для народу

Також, згідно з проектом, у статті повинне з'явитися формулювання: "Закон приймається відповідно до вимог законодавчої процедури, визначеної Конституцією та законами України".

Відзначимо, документ внесений у Раду президентом Володимиром Зеленським. Мета законопроекту – забезпечення ефективного механізму законодавчої ініціативи в Україні шляхом розширення переліку її суб'єктів. Необхідність ухвалення рішення обґрунтовують тим, що визначений Конституцією перелік суб'єктів права законодавчої ініціативи "є звуженим і позбавляє можливості виступати таким суб'єктом безпосередньо народ України як єдине джерело влади".

Поки що в Україні не закріплено законодавчий механізм реалізації пропозиції щодо наділення народу правом законодавчої ініціативи.

Законопроект повинен пройти стандартну процедуру, передбачену для конституційних змін. Верховна Рада має направити його до Конституційного суду для отримання висновку про відповідність ініціативи ст. 157 і ст. 158 Основного закону.

Після отримання висновку КС парламент може попередньо схвалити (ухвалити в першому читанні) такий законопроект мінімум 226 голосами. Після цього, на наступній черговій сесії, Рада може розглядати його для прийняття в цілому. Для цього буде потрібно не менше 300 голосів парламентаріїв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада також направила до Конституційного суду президентський законопроект про скасування адвокатської монополії.

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