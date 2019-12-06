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6 грудня • оновлено в 12:22
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Зеленський запропонує Путіну "муніципальну варту" Донбасу: що це означає

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Президент України Володимир Зеленський має намір створити "муніципальну варту", яка працюватиме в ОРДЛО.

До цієї "варти" входитиме Нацгвардія України, представники ОБСЄ і представники окупантів на Донбасі. Про це гарант розповів на зустрічі з активістами, які постраждали під час першого побиття "Беркутом" на Майдані, передає "Еспресо".

Один з учасників цієї зустрічі Євген Сердюк повідомив, що з цим планом Зеленський їде на "нормандський саміт" у Париж. За словами президента, це тільки один із планів щодо Донбасу. Гарант наголосив, що представників "з того боку" повинні вибирати з-поміж тих, хто "не стріляв, не вбивав" – не брав участі у бойових діях.

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Також Зеленський акцентував на тому, що на зустрічі у Парижі не йтиме на поступки президенту РФ Володимиру Путіну, і краще приїде з саміту ні з чим, ніж зрадить інтереси України.

"Зеленський дав зрозуміти, що не вірить в успіх переговорів і вирішення війни дипломатичним шляхом і ще раз нагадав, що Мінськ підписали "папєрєднікі". Ось що мене реально зачепило, так це те, що вони, схоже, в разі зрушень у переговорах готові погодитися на спільне патрулювання ОРДЛО загонами з представників поліції або Нацгвардії з нашого боку, ОБСЄ посередині і умовної "народної міліції" з того боку. Так, Зеленський зазначив, що в цій умовній "народній міліції" мають бути люди, які не брали до рук зброї", – написав у Facebook ще один учасник зустрічі Іван Сінепалов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним у рамках "нормандського формату" 9 грудня.

Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

При цьому помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що Україна може відгородитися стіною від непідконтрольною частини окупованого Донбасу, якщо будуть провалені переговори у "нормандському форматі".

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Донбас
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Коментарі
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Если Зеля хочет мира и процветания для Украины - ему надо закупить сотню чартерных рейсов в Канаду и отправить туда всех упоротых, от Вятровича и Порошенко до Яроша и Русланчика Кожедуба.
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tosirova tossika
tosirova tossika
Зеленский предложит Путину муниципальную стражу...Путин предложит Зеленскому пойти на тот орган, которым гарант играет на пианине ! слава украини !
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Шевченко Юрий
Шевченко Юрий
Муниципальная полиция, ночной дозор, дневной дозор и т.п. должны быть узаконены через ВР. Просто интересно, как вы представляете себе процесс узаконивания? Ну, чтобы не разнесли нахрен зал ВР, чтобы не горели шины, не летали камни, петарты, а то и гранаты? Зеленского, Совохо, жителей ОРДИЛО объединяет как то, что они все "хотят мира", "чтобы не стреляли", так и то, что они все зелёного понятия не имеют как реально сделать этот мир ручками, чтобы он случился не в ролике, а в сермяжной жизни.
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