Хворий на COVID-19 Зеленський записав відео з "Феофанії" й розповів про самопочуття

Дар'я Дурова Політика 19:39, 12.11.2020 Оновлено: 20:53, 12.11.2020

Президент України Володимир Зеленський, який заразився коронавірусом, записав відео з лікарні "Феофанія" у Києва, де він отримує лікування.

Ролик показали в ефірі телеканалу "Україна 24" у четвер, 12 листопада. Пізніше повний запис з'явився на Facebook-сторінці президента (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський у лікарні
Скриншот відео

Глава держави сказав, що вірус не оминув і нього, але, за словами президента, він почуває себе "досить добре".

"Думаю, велика заслуга – це саме ваша підтримка, ваші теплі слова", – сказав Зеленський.

Він уточнив, що вже третій день на самоізоляції, "але не ізолювався" від роботи. Президент розповів, що всі ці дні бере участь у важливих нарадах в онлайн режимі.

Крім того, глава держави відповів опонентам, які раділи через його хворобу. Зеленський пожартував, що плюс коронавірусу в тому, що через нього пропадає нюх.

"Тому не звертаю уваги на "продукцію життєдіяльності" деяких телеканалів і експертів", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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