Хворий на COVID-19 Зеленський записав відео з "Феофанії" й розповів про самопочуття
Український лідер подякував за слова підтримки
Він підкреслив, що продовжує виконувати свої обов'язки
Президент України Володимир Зеленський, який заразився коронавірусом, записав відео з лікарні "Феофанія" у Києва, де він отримує лікування.
Ролик показали в ефірі телеканалу "Україна 24" у четвер, 12 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Глава держави сказав, що вірус не оминув і нього, але, за словами президента, він почуває себе "досить добре".
"Думаю, велика заслуга – це саме ваша підтримка, ваші теплі слова", – сказав Зеленський.
Він уточнив, що вже третій день на самоізоляції, "але не ізолювався" від роботи. Президент розповів, що всі ці дні бере участь у важливих нарадах в онлайн режимі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент України Володимир Зеленський і глава ОПУ Андрій Єрмак захворіли на коронавірус (COVID-19).
Дружина Зеленського розповіла про стан глави держави.
Про хворобу президента також розповіла його прессекретарка Юлія Мендель.
Американські та європейські політики приєдналися до побажань здоров'я президенту України через його захворювання на COVID-19.
Зеленського та Єрмака розмістили в ізольовані палати лікарні "Феофанія", звідки вони можуть вести роботу.
За даними нашого джерела, мінімальна вартість перебування в палаті "Феофанії" для хворих на коронавырусну інфекцію складає мінімум 7800 гривень на добу.
Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що президента госпіталізували, щоб не облаштовувати спеціальне приміщення в його резиденції.