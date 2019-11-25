"Володю, де шапка?" Зеленський вийшов "у народ" і відзвітував на селфі-камеру за тиждень: про що говорив

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців, яке пообіцяв зробити щотижневим. Президент прокоментував головні події, що відбулися в країні останнім часом, і пообіцяв відповідати на питання, які будуть ставити в мережі.

Відповідне відео з циклу інтерв'ю "Відверто з президентом" опублікувала в понеділок, 25 листопада, пресслужба глави держави (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зеленський вирішив стати ближче до народу, тому змінив нову Tesla, за кермом якої записував попередні відео, на пішу прогулянку по Києву. Президент пройшовся вулицями столиці, вітаючись із киянами і дотримуючись правил дорожнього руху, проте від охорони вирішив не відмовлятися.

Зеленський записав нове звернення Скріншот з відео

При цьому глава держави перейшов з офіційного тону на більш повсякденний, використовуючи сленгові слова. Саме інтерв'ю він записав на селфі-камеру. "Сподіваюся, що формат залетить", – зазначив Зеленський.

Українці в коментарях звернули увагу на те, що президент вийшов у мороз на вулицю без головного убору. "Блін, у Києві мороз 8 градусів, Володю, де шапка?" – написали під відео.

OBOZREVATEL пропонує ключові тези відеозвіту президента.

Про Крим і Донбас

Зеленський висловив упевненість у тому, що окуповані території повернуться під контроль України.

"Ми відкрили два КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" (на адмінкордоні з Кримом). Ми розуміємо, що це не на все життя, тому що ми обов'язково повернемо Крим і всі наші території", – заявив він.

Про зустріч із Путіним у "нормандському форматі"

Президент запевнив, що повністю готовий до переговорів, які призначені на 9 грудня. За його словами, проведення саміту довелося "дотиснути".

"Чесно кажучи, вже готові, але потрібно ще трохи попрацювати. Дуже важливо розблокувати цю можливість говорити про повернення наших територій і наших людей, відновлення нашого українського суверенітету і територіальної цілісності", – поділився він.

Про загиблого командира бригади ЗСУ Євгена Коростельова

"Кожен день такі трагічні новини змучують кожного, змучують Україну. Тому потрібно закінчувати цю війну, щоб Україна перестала втрачати своїх кращих людей", – зазначив глава держави.

Про продаж землі іноземцям

Президент пообіцяв провести референдум і зробити так, як вирішить народ.

"Як і обіцяли перед другим читанням, ми внесемо зміни щодо продажу землі іноземцям. Про те, що він буде можливий лише після рішення референдуму. Референдум – це ще одна наша обіцянка. Ми ж говорили, що найважливіші рішення будемо обговорювати з суспільством", – запевнив він, пообіцявши також зменшити ліміт.

Про виключення з "Слуги народу"

Глава держави заявив, що пишається тим, що партія виключила вже трьох нардепів.

"У нас триває очищення, тому що ми дійсно партія народна – "Слуга народу". Набрали людей з народу, звичайних, і завжди говорили, якщо знайдемо щось кримінальне, будемо виключати", – пояснив він.

Про украдене з українських кораблів майно

Зеленський пообіцяв звернутися до Росії з проханням повернути обладнання та речі з кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", які через рік після інциденту в Керченській протоці повернулися порожніми.

"Не все там гаразд. Деякого обладнання там немає, але, як я і обіцяв, зараз з'являться списки, чого немає... Ми звернемося до Росії, і вона нам це поверне", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вийшов другий випуск інтерв'ю "Відверто з президентом". Зеленський говорив про роботу депутатів від "Слуги народу", молодого уряду і правоохоронних органів. Глава держави знову пообіцяв посадки, а також поділився думками про те, як завершити війну на Донбасі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!