Зеленський запевнив країни G7 і ЄС, що захистить незалежність НАБУ і САП
Загроза для безвізу з'явилася через проблеми з процедурою відбору глави Антикорупційної прокуратури
Зеленський заявив, що конкурсні відбори мають бути прозорими
Президент також зазначив, що Україна зберігає проєвропейський курс
Президент України Володимир Зеленський заявив, що конкурсні відбори на посади глав Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури мають проходити прозоро і під громадським контролем.
Під час зустрічі з послами країн "Великої сімки" (G7) і Європейського Союзу в Миколаєві 23 вересня, він запевнив, що готовий захищати незалежність антикорупційних органів, повідомляється на сайті глави держави.
"Як гарант Конституції готовий всіляко захищати і забезпечувати незалежність і прозорість роботи САП, НАБУ, ВАКС. Водночас вимагатиму забезпечення права українських громадян бачити ефективність роботи цих органів", – сказав Зеленський.
Президент поінформував учасників зустрічі про стан і перспективу ключових реформ, а також розповів про підготовку до проведення місцевих виборів.
Зеленський запевнив, що проєвропейський курс України залишається незмінним. "Європейський вибір є незмінним для нашої держави. Саме він формує порядок денний політичних і економічних перетворень в Україні", – сказав глава держави.
Президент зазначив, що влада прагне закласти основу для стійкого динамічного розвитку України, створення робочих місць, модернізації інфраструктури, відновлення промислово-виробничої бази та залучення інвестицій.
"Зараз зусилля уряду і Верховної Ради спрямовані на підтримку економіки в період кризи, залучення інвестицій і модернізацію тих галузей промисловості, в яких Україна зберігає потенціал. Ми зацікавлені в іноземних інвестиціях і працюємо над створенням комфортних умов для роботи інвесторів. Мій пріоритет – системне поліпшення інвестиційного клімату", – наголосив Зеленський.
Також глава держави заявив, що виступає за збереження незалежності Національного банку і приділяє увагу реформуванню банківського сектора.
Як повідомляв OBOZREVATEL, представники США, країн ЄС та міжнародні експерти раніше говорили про загрозу для безвізового режиму України з ЄС у зв'язку з проблемною процедурою відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.