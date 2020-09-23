Зеленський запевнив країни G7 і ЄС, що захистить незалежність НАБУ і САП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що конкурсні відбори на посади глав Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури мають проходити прозоро і під громадським контролем.

Під час зустрічі з послами країн "Великої сімки" (G7) і Європейського Союзу в Миколаєві 23 вересня, він запевнив, що готовий захищати незалежність антикорупційних органів, повідомляється на сайті глави держави.

"Як гарант Конституції готовий всіляко захищати і забезпечувати незалежність і прозорість роботи САП, НАБУ, ВАКС. Водночас вимагатиму забезпечення права українських громадян бачити ефективність роботи цих органів", – сказав Зеленський.

Президент поінформував учасників зустрічі про стан і перспективу ключових реформ, а також розповів про підготовку до проведення місцевих виборів.

Зеленський запевнив, що проєвропейський курс України залишається незмінним. "Європейський вибір є незмінним для нашої держави. Саме він формує порядок денний політичних і економічних перетворень в Україні", – сказав глава держави.

Президент зазначив, що влада прагне закласти основу для стійкого динамічного розвитку України, створення робочих місць, модернізації інфраструктури, відновлення промислово-виробничої бази та залучення інвестицій.

"Зараз зусилля уряду і Верховної Ради спрямовані на підтримку економіки в період кризи, залучення інвестицій і модернізацію тих галузей промисловості, в яких Україна зберігає потенціал. Ми зацікавлені в іноземних інвестиціях і працюємо над створенням комфортних умов для роботи інвесторів. Мій пріоритет – системне поліпшення інвестиційного клімату", – наголосив Зеленський.

Також глава держави заявив, що виступає за збереження незалежності Національного банку і приділяє увагу реформуванню банківського сектора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники США, країн ЄС та міжнародні експерти раніше говорили про загрозу для безвізового режиму України з ЄС у зв'язку з проблемною процедурою відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.