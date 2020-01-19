Зеленський залишився без союзників? Піонтковський зробив тривожну заяву про Україну

Канцлер Німеччини Ангела Меркель нібито перейшла на сторону глави РФ Володимира Путіна в питанні врегулювання війни на Донбасі.

З таким твердженням виступив російський політичний аналітик Андрій Піонтковський в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За його словами, якщо глава Франції Еммануель Макрон вже остаточно став на бік Кремля, то Меркель "перестала зберігати баланс" після зустрічі з Путіним в Москві, де "ствердно кивала з усіх питань, які стосуються України, мовляв, потрібно виконувати останні рішення мінського процесу і Мінський договір".

"Це означає, що Меркель остаточно перейшла на сторону, на якій знаходиться Макрон. На тій стрілці, яку призначили Зеленському на квітень [зустріч "нормандської четвірки"], проти нього одного буде троє людей з єдиною позицією", – заявив Піонтковський.

При цьому він не став її засуджувати, зазначивши, що за останні п'ять років Меркель "зробила багато хорошого для України при тому страшному опорі німецького бізнесу, зацікавленого в угодах з Кремлем і партнерів по коаліції".

Піонтковський вважає, що "сьогоднішнє становище України в "нормандській четвірці" – це логічний і закономірний підсумок дій нової влади".

Ангела Меркель, Володимир Зеленський, Еммануель Макрон і Володимир Путін МК

Як писав OBOZREVATEL, Піонтковський напередодні заявив, що Зеленський нібито в Омані вирішував з Росією долю Донбасу, де вів переговори з помічником глави РФ В'ячеславом Сурковим.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!