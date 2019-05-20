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/Політика

Зеленський закликав США завдати економічного удару по Росії: що відомо

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Президент України Володимир Зеленський закликав США посилити санкції проти Росії.

Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, з відповідною заявою Зеленський виступив, прийнявши делегацію Сполучених Штатів. Вона прибула до Києва для участі в офіційній церемонії інавгурації 20 травня.

Вказується, що президент обговорив із представниками американської влади питання реформ і протидії агресії РФ.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Колаж

Зеленський подякував американській стороні за лідерство в справі відновлення суверенітету і територіальної цілісності України та за допомогу в просуванні внутрішніх реформ.

"США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, у подоланні агресії Росії. Самостійно подолати російську агресію на Донбасі й у Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога", – сказав він.

Президент додав, що готовий втілювати прозорі, відкриті та демократичні реформи в Україні.

"У нас є дуже гарний приклад – це ваша країна. Реформування України загалом, у всіх галузях, буде відбуватися не після припинення вогню на Донбасі, а паралельно. Тому що нам це потрібно. Ми хочемо стати європейською країною в плані цінностей і прозорості", – сказав він.

Зеленський також подякував президенту США Дональду Трампу за привітання і висловив надію на зустріч найближчим часом.

Нагадаємо:

  • 20 травня у Верховній Раді відбулася інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського.

  • Він став шостим главою держави після проголошення незалежності України в 1991 році.

Як писав OBOZREVATEL, Трамп відправив Зеленському послання щодо майбутньої співпраці – слова лідера американців після інавгурації передав міністр енергетики США Рік Перрі.

Делегація США позитивно оцінила інавгурацію шостого президента України й пообіцяла подальшу підтримку українському народові.

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
СШАРосіяполітикаінавгурація
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Кастрюлеголовый Скакунец
Кастрюлеголовый Скакунец
Так нанесем же удар по России, ударим новыми тарифами по тощим кошелькам усраинцев! Браво! В ближайшие 5 лет жизнь вна украине не поменяется.
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Golan Sim
Golan Sim
ИЗ РАЗГОВОРА:" Дядьку, чому у нас пенсiї по 80 долярiв, а зарплатнi по 200 доляр? - Мовчи! Так треба, ти що не знав, що ми вже не раби?"
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Срусских Нагиб
Срусских Нагиб
Зеля красиво помочился на рабсийский флаг
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