Зеленський закликав продовжити карантин в Україні, але тільки на місяць

Президент Володимир Зеленський запропонував продовжити на місяць карантин в Україні через поширення захворюваності на COVID-19.

Водночас додав, що поспішати з продовженням обмежень більш ніж на вказаний термін не варто. Про це він сказав під час традиційної селекторної наради за участю представників уряду та правоохоронних органів 16 липня, інформує сайт ОПУ.

"Не треба поспішати з продовженням карантину надовго, треба діяти за розвитком ситуації. Всі вже втомилися від цього карантину", – зазначив глава держави.

За його словами, уряд має встанови чіткі рамки, згідно з якими певні заходи в країні залишатимуться обмеженими.

"Щоб у людей були можливості для життя в безпеці, міг функціонувати бізнес, економіка не стояла на паузі. Тому спочатку продовжуємо на місяць, але не довше", – запевнив Зеленський.

Зазначається, що у відповідь на слова президента міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що відомство вже розробило постанову зі змінами щодо дії карантину в Україні загалом. За документом, регіони буде поділено на чотири зони – "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону", де діятимуть чіткі критерії щодо обмежень. Зокрема, обмежувальні заходи запроваджуватимуть залежно від ситуації, що виникає в тому чи іншому населеному пункті області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що карантин через коронавірус в Україні можуть продовжити ще щонайменше на місяць після 31 липня.