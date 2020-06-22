Зеленський закликав не пускати Росію в G7 до повернення Донбасу й Криму

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту не пускати Росію в G7, поки не будуть повернуті окуповані території Донбасу та Крим.

В інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail він нагадав слова прем'єра Канади Джастіна Трюдо, що в Росії немає шансів для повернення до "Великої сімки" до повного відновлення територіальної цілісності України.

"І ми вдячні за цю підтримку", – зазначив Зеленський.

Водночас він підкреслив, що не буде жодного рішення, якщо світ не чинитиме тиску на Росію в цьому питанні.

Нагадаємо, Росія була членом G7 з 1997-го до 2014 року, коли організація називалася "Великою вісімкою" (G8). Через анексію Криму її виключили з цієї групи країн, і більше вона не брала участі в зустрічах такого формату.

Як писав OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявив, що присутності Росії в G7 "вимагає здоровий глузд". Американський глава вирішив відкласти проведення саміту "Великої сімки" до осені 2020 року й висловив бажання запросити на нього РФ.

Великобританія попередила, що накладе вето на таке рішення. Проти повернення РФ виступили Канада й Франція.