Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом українського народу

Президент України Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

З відповідним проханням глава держави звернувся до прем'єра Ізраїлю на їх зустрічі в Києві 19 серпня.

"Наші народи пережили всі трагедії новітньої історії – Голодомор і Голокост, Другу світову війну, тоталітарний радянський режим. Я звернувся до ізраїльської сторони із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу", – повідомив Зеленський на брифінгу після переговорів.

Також в ході зустрічі український президент обговорив з прем'єром розширення угоди про зону вільної торгівлі і проблему відмов українцям у візах Держави Ізраїль.

Володимир Зеленський та Беньямін Нетаньягу Офіс президента України

Як писав OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Ізраїлю прибув до Києва разом зі своєю дружиною Сарою. Ще дорогою в українську столицю вона влаштувала скандал в літаку.

А коли вони зійшли з прибули, їх вітали три дівчини в традиційних українських убраннях і з короваєм хліба і сіллю. Глава уряду, вже знайомий з цим ритуалом, відламав шматочок хліба, вмочив в сіль і надкусив. Після цього він передав скибочку дружині Сарі, але та кинула його на підлогу.

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