Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом українського народу

2.7т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

З відповідним проханням глава держави звернувся до прем'єра Ізраїлю на їх зустрічі в Києві 19 серпня.

"Наші народи пережили всі трагедії новітньої історії – Голодомор і Голокост, Другу світову війну, тоталітарний радянський режим. Я звернувся до ізраїльської сторони із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу", – повідомив Зеленський на брифінгу після переговорів.

Також в ході зустрічі український президент обговорив з прем'єром розширення угоди про зону вільної торгівлі і проблему відмов українцям у візах Держави Ізраїль.

Новини
Нетаньягу передасть: після Зеленського поїде до Путіна
Володимир Зеленський та Беньямін Нетаньягу

Володимир Зеленський та Беньямін Нетаньягу

Офіс президента України

Як писав OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Ізраїлю прибув до Києва разом зі своєю дружиною Сарою. Ще дорогою в українську столицю вона влаштувала скандал в літаку.

А коли вони зійшли з прибули, їх вітали три дівчини в традиційних українських убраннях і з короваєм хліба і сіллю. Глава уряду, вже знайомий з цим ритуалом, відламав шматочок хліба, вмочив в сіль і надкусив. Після цього він передав скибочку дружині Сарі, але та кинула його на підлогу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особи
Володимир Зеленський Беньямін Нетаньягу
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
18
5
Смішно
9
Цікаво
4
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Александров Александр
Александров Александр
Я так понял, есть "линия партии", которую никто менять не собирается: если голод, то голодомор, если голодомор, то исключительно украинцев. Ющенко, Порошенко, теперь Зеленский. Вот бы ещё Сталину национальность сменить...
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Тогда объявите сразу врагом нации Грузию..и всех грузин...привет Сталину...
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
прежде чем нести чушь нынешнему президенту щеневмерлой было не плохо прочитать что на самом деле обозначает термин "геноцид". Может быть тогда он смог бы понять что этот термин не имеет никакого отношения к голоду 30-х годов.
Показати коментар повністю
Відповісти
4
1
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Сироткин Андрюха, так и я о том же. Голод 30-х годов не имел национальной окраски и не был направлен на уничтожение украинцев. Но видимо в (на) украине это понять не хватает мозгов у власть придержащих
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Крымчанин Юрий, как будто только они голодали
Показати коментар повністю
Відповісти
4
1

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...