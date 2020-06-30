Зеленський закликав готуватися до другої хвилі епідемії COVID-19 в Україні

В Україні зростає кількість нових заражених коронавірусом (COVID-19), тому потрібно готуватися до другої хвилі захворювання.

Про це на селекторній нараді з урядом заявив президент України Володимир Зеленський, передає пресслужба ОПУ.

"На Закарпатті понад 70% ліжок медзакладів, які готувалися до першої хвилі епідемії, зайняті хворими. З такою динамікою треба готуватися до другої хвилі. Все ще сподіваюся, що нам вдасться оминути найгіршого сценарію. Але медицина має бути готовою до всього", – сказав глава держави.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що Львівська область десятий день лідирує за кількістю нових заражених. Він додав, що уряд готує лікарні до другої хвилі епідемії.

Зазначається, що зараз є ліжка для майже 30 тисяч хворих, а апаратів ШВЛ використовується небагато, вони є в достатній кількості.

Також у Кабміні повідомили, що поки не збираються відновлювати роботу дитячих таборів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 30 червня, в Україні офіційно підтверджено 44 334 випадки коронавірусної інфекції. З них 706 виявлено за минулу добу.