Зеленський закликав ЄС підписати з Україною дві угоди: в чому суть

Президент Володимир Зеленський закликав ЄС підписати з Україною угоди про створення спільного авіаційного простору та про зменшення плати за послуги роумінгу.

Як сказано на сторінці глави держави в Twitter, з такою пропозицією він виступив під час онлайн-саміту Східного партнерства у четвер, 28 червня.

"Пандемія COVID19 не повинна стати причиною закриття кордонів ЄС для громадян держав-партнерів. Зараз – найкращий час говорити про підписання угоди про створення спільного авіаційного простору та про зменшення плати за послуги роумінгу", – заявив Зеленський.

На сайті Офісу президента наголошується, що Зеленський також висловився про те, що партнерство в спільних галузевих проектах допоможе відновити ділові зв'язки, поліпшити життя простих людей і підтримати малий і середній бізнес.

"Повинні зосередитися на сферах, які до карантину залишалися поза нашою увагою. Маю на увазі цифровізацію і подальшу інтеграцію транспортних сполучень, доступ до європейської платіжної системи, кредити для малого бізнесу та інші практичні інструменти, які допоможуть нашим економікам запрацювати на повну потужність", – сказав він.

Також Зеленський зазначив, що варто подумати над новими програмами для молоді, як, наприклад, розвиток онлайн-освіти, дистанційна підготовка фахівців з питань європейської інтеграції, розширення присутності європейських навчальних закладів в країнах-партнерах.

Зеленський закликав ЄС підписати з Україною ще дві угоди

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський також заявив, що Україна вимагає членства в ЄС. Він зазначив, що держава поділяє європейські цінності і принципи.