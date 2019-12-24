Житло для учасників АТО і переселенців може бути безкоштовним: Зеленський виступив із новою ініціативою

Президент України Володимир Зеленський закликав скоординувати органи державної влади та місцевого самоврядування для якнайшвидшого запуску програм із надання житла учасникам АТО на Донбасі і внутрішньо переміщеним особам.

Із відповідною ініціативою глава держави виступив у вівторок, 24 грудня, на засіданні Ради розвитку громад і територій. Він звернув увагу, що для непрацевлаштованих осіб таке житло має бути безкоштовним (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зеленський нагадав, що в листопаді було ухвалено рішення запустити програму кредитування, яка передбачає довгострокову державну позику під 3% річних на термін до 20 років при мінімальному власному внеску позичальника до 6% від вартості житла.

Безкоштовне житло для переселенців: Зеленський виступив із закликом Пресслужба президента

При цьому, президент зазначив, що розробленої урядом програми кредитування доступного житла недостатньо. Адже таким чином не вирішується, наприклад, проблема черг на житло для воїнів-інтернаціоналістів.

Глава держави висловив упевненість, що це питання можна закрити за рік, якщо одночасно реалізовувати програми як на державному, так і на місцевому рівнях.

"Ми з самого початку хотіли звернутися до всіх мерів і губернаторів, щоб вони допомогли знайти місце і нерухомість. Щоб ви проговорили на своєму рівні з головними будівельними підрядниками і пішли назустріч людям", – звернувся Зеленський до міністерки у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксани Коляди.

Президент акцентував, що повинні існувати програми кредитування і для працевлаштованих, і для тих, хто не має можливості оплатити кредит.

"Хочу, щоб ми з вами на рівні глав ОДА в ваших областях взяли інформацію щодо кожного міста, де можна побудувати таке житло. В деяких випадках воно має бути навіть безкоштовним. Упевнений, що це можливо зробити", – підкреслив він, закликавши підготувати таку інформацію до кінця січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабінет міністрів виділив 200 млн гривень на житло для переселенців і ветеранів АТО/ООС.

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