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24 грудня • оновлено в 19:27
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Житло для учасників АТО і переселенців може бути безкоштовним: Зеленський виступив із новою ініціативою

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Президент України Володимир Зеленський закликав скоординувати органи державної влади та місцевого самоврядування для якнайшвидшого запуску програм із надання житла учасникам АТО на Донбасі і внутрішньо переміщеним особам.

Із відповідною ініціативою глава держави виступив у вівторок, 24 грудня, на засіданні Ради розвитку громад і територій. Він звернув увагу, що для непрацевлаштованих осіб таке житло має бути безкоштовним (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зеленський нагадав, що в листопаді було ухвалено рішення запустити програму кредитування, яка передбачає довгострокову державну позику під 3% річних на термін до 20 років при мінімальному власному внеску позичальника до 6% від вартості житла.

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Безкоштовне житло для переселенців: Зеленський виступив із закликом

Безкоштовне житло для переселенців: Зеленський виступив із закликом

Пресслужба президента

При цьому, президент зазначив, що розробленої урядом програми кредитування доступного житла недостатньо. Адже таким чином не вирішується, наприклад, проблема черг на житло для воїнів-інтернаціоналістів.

Глава держави висловив упевненість, що це питання можна закрити за рік, якщо одночасно реалізовувати програми як на державному, так і на місцевому рівнях.

"Ми з самого початку хотіли звернутися до всіх мерів і губернаторів, щоб вони допомогли знайти місце і нерухомість. Щоб ви проговорили на своєму рівні з головними будівельними підрядниками і пішли назустріч людям", – звернувся Зеленський до міністерки у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксани Коляди.

Президент акцентував, що повинні існувати програми кредитування і для працевлаштованих, і для тих, хто не має можливості оплатити кредит.

"Хочу, щоб ми з вами на рівні глав ОДА в ваших областях взяли інформацію щодо кожного міста, де можна побудувати таке житло. В деяких випадках воно має бути навіть безкоштовним. Упевнений, що це можливо зробити", – підкреслив він, закликавши підготувати таку інформацію до кінця січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабінет міністрів виділив 200 млн гривень на житло для переселенців і ветеранів АТО/ООС.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
АТО на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
житло для переселенців
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Волчанський Володимир
Волчанський Володимир
Питання-за рахунок яких коштів це буде робитися.Внаслідок діяльності Зеуряду економіка держави впевнено прямує до дупи.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Волчанський Володимир, кугут, Ваша "економика" идёт туда с первых минут самостийности. РУССКИЕ создали в УССР экономический потенциал, равный потенциалу ФРГ. А тупые селюки уничтожили всё. :-)))
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