Президент України Володимир Зеленський закликав Бразилію відновити спільний космічний проєкт Alcântara Cyclone Space.

Він передбачає запуск українських ракет із космодрому в Бразилії. Зеленський повідомив, що ця країна є головним партнером в Латинській Америці, уточнили в Офісі президента України.

"Вітаю розширення присутності бразильських компанія в Україні та українських – в Бразилії", – звернувся глава держави до президента Бразилії Жаїра Болсонару.

У 2015 році Бразилія в односторонньому порядку закрила проєкт, у межах якого передбачався запуск українських ракет "Циклон-4". Старт робіт був запланований спочатку на 2010 рік, потім на 2013, після чого його відстрочили ще на рік, а потім зупинили.

Ракета "Циклон-4" Itc

Офіційною причиною припинення проєкту Бразилія назвала питання фінансування і технологічні аспекти.

Як писав OBOZREVATEL, у серпні в Україні вперше за роки незалежності провели успішні випробування ступені космічної ракети-носія класу "Циклон-4". Відбулося запалення третього ступеня ракети-носія середнього класу "Циклон-4", спроектованої КБ "Південне" і виготовленої на Південмаші.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!