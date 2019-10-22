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22 жовтня • оновлено в 16:02
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Зеленський закликав Бразилію відновити спільний космічний проєкт

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Президент України Володимир Зеленський закликав Бразилію відновити спільний космічний проєкт Alcântara Cyclone Space.

Він передбачає запуск українських ракет із космодрому в Бразилії. Зеленський повідомив, що ця країна є головним партнером в Латинській Америці, уточнили в Офісі президента України.

"Вітаю розширення присутності бразильських компанія в Україні та українських – в Бразилії", – звернувся глава держави до президента Бразилії Жаїра Болсонару.

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У 2015 році Бразилія в односторонньому порядку закрила проєкт, у межах якого передбачався запуск українських ракет "Циклон-4". Старт робіт був запланований спочатку на 2010 рік, потім на 2013, після чого його відстрочили ще на рік, а потім зупинили.

Ракета "Циклон-4"

Ракета "Циклон-4"

Itc

Офіційною причиною припинення проєкту Бразилія назвала питання фінансування і технологічні аспекти.

Як писав OBOZREVATEL, у серпні в Україні вперше за роки незалежності провели успішні випробування ступені космічної ракети-носія класу "Циклон-4". Відбулося запалення третього ступеня ракети-носія середнього класу "Циклон-4", спроектованої КБ "Південне" і виготовленої на Південмаші.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Mega Death
Mega Death
Мало кто хочет сотрудничать с xoxложепыми папуасами. Эти попрошайки необязательны и недоговороспособны.
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4
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А что запускать то будете? Третью ступень прямо с космодрома?)
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