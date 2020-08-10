Зеленський закликав білорусів відмовитися від вуличного насильства

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву стосовно протестів у Білорусі, закликавши відмовитися від вуличного насильства.

Як заявив він у Facebook, білоруси переживають зараз непрості часи, вони намагаються визначити вектор свого подальшого розвитку, і це дуже непросто.

"Вже очевидно, що далеко не всі в країні згодні з оголошеними попередніми результатами виборів. А, як відомо, будь-яка легітимність виникає виключно із суспільної довіри... Сумніви ж у таких масштабах – це пряма дорога до насильства, до конфлікту, до суспільного протесту, що наростає. Що ми зараз, на превеликий жаль, і спостерігаємо", – зазначив Зеленський.

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