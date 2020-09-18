Зеленський закінчить війну на Донбасі до кінця каденції, – Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак упевнений, що Володимир Зеленський зможе завершити війну на Донбасі до кінця каденції.

Про це він заявив у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" увечері в п'ятницю, 18 вересня. За словами Єрмака, переговори з Росією щодо Донбасу проходять важко, але певного прогресу команді Зеленського домогтися все ж вдалося.

"Українці звикли, що все, що обіцяє президент Зеленський – він робить. У мене немає сумнівів, що президент Зеленський закінчить цю війну до кінця каденції", – заявив Єрмак.

Єрмак зазначив, що "у нас [на Донбасі] сьомий тиждень режиму тиші", однак "ми бачимо багато провокацій із того боку".

Він повідомив, що до кінця вересня на територію ОРДЛО повинні допустити представників Червоного Хреста, що "дасть можливість працювати далі щодо обмінів [полонених]".

Як писав OBOZREVATEL, у серпні Зеленський заявив, що вірить у завершення війни на Донбасі вже до кінця 2020 року.

"Я не хотів би називати імен, але, порівнюючи нашу нинішню команду і минулу, так, як я цього хочу, ніхто і близько не хотів. Таких темпів і такого тиску на це питання – ніхто такого не робив", – говорив Зеленський.