Хрипів і кашляв: з'явилося відео з хворим Зеленським

Президент України Володимир Зеленський охрип і закашлявся, виступаючи на брифінгу щодо загострення ситуації на Донбасі в середу, 7 серпня. Пізніше він зізнався, що це через хворобу.

Відео, на якому можна розчути нездоровий хрип глави держави, з'явилося у мережі. Так, присутні на спільному брифінгу президента з главою Генштабу ЗСУ Русланом Хомчаком, трансляцію якого вів телеканал "112 Україна", журналісти звернули увагу на занадто хрипкий, ніж зазвичай, голос Зеленського. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зеленський захворів Obozrevatel

Під час виступу глава держави кашляв і незабаром перервав промову, попросивши вибачення перед присутніми.

"Вибачте, я захворів!" — сказав Зеленський.

Пізніше він продовжив відповідати на запитання журналістів, при цьому періодично його голос звучав ледь чутно через хворобу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський вранці 7 серпня скликав термінову нараду з силовиками.

Причиною стала атака терористів 6 серпня в районі Павлополя на Донбасі, в результаті якої загинули четверо українських військових.

За підсумками зустрічі глава держави заявив, що провів термінові переговори з президентом Росії Володимиром Путіним вранці 7 серпня.

Крім цього, він додав, що має намір поговорити по телефону з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Після брифінгу Зеленський відправився до Туреччини. Там у нього заплановані переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустрічі з Вселенським Патріархом Варфоломієм I, представниками української і кримськотатарської громад.

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