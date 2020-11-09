Зеленський та Єрмак захворіли на коронавірус

Президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Тест показав позитивний результат. Крім нього, заразився і глава ОП Андрій Єрмак.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Офісу президента. Глава держави зазначив, що почувається добре й далі виконуватиме свої обов'язки в дистанційному режимі.

"На жаль, у президента України Володимира Зеленського позитивний тест на коронавірус. Глава держави почувається добре й далі виконуватиме свої обов'язки в дистанційному режимі на самоізоляції. У нього завжди будуть потрібні інструменти та обладнання для зв’язку", – йдеться в повідомленні.

На своїй сторінці у Facebook, президент зазначив, що в нього температура 37,5.

"Попри всі карантинні заходи, я теж отримав позитивний результат. У мене 37,5, а всім бажаю 36,6! Утім, почуваюся добре. Обіцяю ізолюватися й далі працюватиму. Більшість долає COVID-19. І я теж це пройду. Усе буде добре!" – наголосив Зеленський.

Також зазначається, що керівник ОП, його заступники й співробітники Офісу здають ПЛР-тести регулярно. Юлія Ковалів уже отримала негативний тест і продовжить роботу у звичайному режимі.

Водночас хвороба підтвердилася у глави Офісу президента Андрія Єрмака. Він також працюватиме віддалено на самоізоляції.

Telegram Офісу президента.

Facebook Володимира Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на коронавірус захворів міністр фінансів Сергій Марченко. Він перебуває на лікарняному.