Зеленський захотів підпорядкувати собі Нацгвардію: опубліковано документ

Президент України Володимир Зеленський захотів передати главі держави призначення і звільнення командувача Національної гвардії України і вивести її з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ.

Відповідний законопроект №1007, який був внесений ним як невідкладний, опублікували на сайті парламенту.

Зокрема, Зеленський запропонував внести зміни в закон про Нацгвардію, прибравши формулювання, що вона "входить у систему Міністерства внутрішніх справ". Відповідні зміни повинні бути внесені і в закон про національну безпеку України, яким на сьогодні діяльність Нацгвардії спрямовується і координується Кабінетом міністрів через міністра внутрішніх справ.

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Документ також передбачає, що президент буде сам призначати і звільняти командувача Національної гвардії, тоді як раніше він призначався на посаду президентом за поданням міністра внутрішніх справ України та звільняється з посади президентом.

Глава держави також буде направляти діяльність Нацгвардії через командувача, який здійснює безпосереднє керівництво силовою структурою.

Крім того, згода президента знадобиться для створення, реорганізації і ліквідації оперативно-територіальних об'єднань, з'єднань і військових частин.

Зеленський вніс законопроект про Нацгвардію

Керівники структурних підрозділів головного військового органу управління Нацгвардією, органів військового управління оперативно-територіальних об'єднань будуть призначатися на посади за погодженням із президентом і звільнятися командувачем Нацгвардії, а не главою МВС. Сам же командувач призначатиме і звільнятиме керівників військових частин (підрозділів) Нацгвардії.

Відзначимо, з міністра внутрішніх справ у разі ухвалення закону повністю знімуть обов'язок здійснювати військово-політичне та адміністративне керівництво Нацгвардією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує закріпити за собою повноваження призначення керівників НАБУ і ДБР.

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