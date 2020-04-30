Зеленський захотів перейняти досвід виходу з карантину у Польщі: що обговорив із Дудою

Тимур Григоренко Політика 15:45, 30.04.2020 Оновлено: 16:19, 30.04.2020

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Польщі Анджеєм Дудою, де обговорили координацію дій, спрямованих на подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Також лідери країн приділили увагу механізмам виходу з режиму карантину та міжнародній співпраці для подолання таких викликів у майбутньому, передає пресслужба ОПУ.

Зеленський говорив з Дудою
ОПУ

"Знаю про вашу нещодавню ініціативу щодо активізації співпраці європейських держав для ефективного подолання подібних викликів у майбутньому. Україна готова брати активну участь у підготовці та реалізації скоординованих заходів. Між іншим, ваша пропозиція створити європейський механізм медичної безпеки перегукується із нашою ідеєю міжнародного механізму для подолання наслідків коронавірусу", – задзначив Зеленський.

Президент подякував за медичне обладнання, яке Польща надала Україні, а також за фінансову допомогу з боку Європейського Союзу. Дуда же високо оцінив внесок української авіації у транспортування медичних товарів для міжнародної боротьби з пандемією.

Анджей Дуда
ОПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку травня у Польщі послаблять карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу, і відкриють готелі та торговельні центри.

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