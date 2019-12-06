"Я готовий": Зеленський заговорив про зміну Конституції

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий змінити Конституцію лише в її частині про децентралізацію.
Із такою позицією він виступив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 6 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
При цьому, президент запевнив, що продовження закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей буде вирішуватися в залежності від підсумків зустрічі в "нормандському форматі" 9 грудня.
Зеленський заговорив про зміну Конституції
Скріншот з відео
Зеленський заявив, що "зовсім не боїться" повторення ситуації 2015 року, коли після голосування в першому читанні за законопроєкт про зміни до Конституції в частині децентралізації почалися зіткнення біля Верховної Ради.
Зеленський також нагадав, що так званий закон про "особливий статус" окремих районів Донбасу є і діє до 31 грудня. "Продовжувати цей закон і голосувати у Верховній Раді – це можна тільки після повернення з "нормандії". Якщо ми побачимо, що є якісь важливі кроки назустріч один одному, то дійсно ми будемо говорити про цей закон", – зазначив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В ефірі Зеленський заявив, що не хоче на саміті бути "стравою для босів" і готовий потерпіти для України.
Президент підтвердив особисту зустріч з главою Росії Володимиром Путіним в рамках саміту.
Зеленський розповів про головні очікування від "нормандії".
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Свобода слова Савіка Шустера" на сайті "OBOZREVATEL".