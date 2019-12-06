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7 грудня • оновлено в 00:28
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"Я готовий": Зеленський заговорив про зміну Конституції

1.5т
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий змінити Конституцію лише в її частині про децентралізацію.

Із такою позицією він виступив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 6 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

При цьому, президент запевнив, що продовження закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей буде вирішуватися в залежності від підсумків зустрічі в "нормандському форматі" 9 грудня.

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Зеленський заговорив про зміну Конституції

Зеленський заговорив про зміну Конституції

Скріншот з відео

Зеленський заявив, що "зовсім не боїться" повторення ситуації 2015 року, коли після голосування в першому читанні за законопроєкт про зміни до Конституції в частині децентралізації почалися зіткнення біля Верховної Ради.

Зеленський також нагадав, що так званий закон про "особливий статус" окремих районів Донбасу є і діє до 31 грудня. "Продовжувати цей закон і голосувати у Верховній Радіце можна тільки після повернення з "нормандії". Якщо ми побачимо, що є якісь важливі кроки назустріч один одному, то дійсно ми будемо говорити про цей закон", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Свобода слова Савіка Шустера Децентралізація в Україні
Особи
Савік Шустер Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Донбас
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