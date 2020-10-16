Зеленський заговорив про наступні опитування українців і запропонував теми

Мирослав Семенюк Політика 10:53, 16.10.2020 Оновлено: 11:06, 16.10.2020

Президент України Володимир Зеленський допустив, що всенародні опитування громадської думки стануть регулярними.

Як сказав він у відео, опублікованому на офіційному YouTube-каналі, 25 жовтня українці можуть показати, що механізм опитувань має право на існування (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"І ніщо не заважає нам щомісяця, або навіть щотижня говорити про важливе та дізнаватися твою думку", – заявив Зеленський.

Він запропонував українцям знаходити це відео на офіційних сторінках у соцмережах і писати в коментарях, про що ще вони хотіли б висловитися як громадяни.

"Легалізація зброї, подвійне громадянство, тривалість навчання в школі, єврономери, парламентська республіка та багато-багато іншого", – перелічив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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