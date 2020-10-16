Зеленський заговорив про наступні опитування українців і запропонував теми
Зеленський запропонував українцям писати, про що ще вони хотіли б висловитися
Як приклад він озвучив теми легалізації зброї, подвійного громадянства, тривалості навчання в школі, єврономерів і парламентської республіки
Президент України Володимир Зеленський допустив, що всенародні опитування громадської думки стануть регулярними.
Як сказав він у відео, опублікованому на офіційному YouTube-каналі, 25 жовтня українці можуть показати, що механізм опитувань має право на існування (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"І ніщо не заважає нам щомісяця, або навіть щотижня говорити про важливе та дізнаватися твою думку", – заявив Зеленський.
Він запропонував українцям знаходити це відео на офіційних сторінках у соцмережах і писати в коментарях, про що ще вони хотіли б висловитися як громадяни.
"Легалізація зброї, подвійне громадянство, тривалість навчання в школі, єврономери, парламентська республіка та багато-багато іншого", – перелічив президент.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зеленський озвучив п'ять запитань всенародного опитування на місцевих виборах 25 жовтня.
В Офісі президента заявили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а в такий спосіб влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.
Пізніше у "Слузі народу" зізналися, хто заплатить за опитування від Зеленського.