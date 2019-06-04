Зеленський заговорив англійською в НАТО: з'явилося відео

Президент України Володимир Зеленський виступив англійською мовою в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Він провів спільний брифінг із генеральним секретарем Альянсу Йенсом Столтенбергом у вівторок, 4 червня, за результатами їх зустрічі. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"I will begin in English", – сказав Зеленський у відповідь на пропозицію говорити мовою, чкою йому буде зручно.

Володимир Зеленський Скріншот з відео

Президент звернувся до генсека НАТО і присутньої преси і розповів про пріоритетні напрямки розвитку України за стандартами Альянсу.

При цьому, в ході брифінгу Зеленський переходив на українську, відповідаючи на запитання журналістів.

Зеленський і Столтенберг president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський заявив у Брюсселі, що Україна готова вести переговори з Росією і виконувати Мінські домовленості.

Він також анонсував перші реформи в країні, які наблизять її до вступу в НАТО і ЄС.

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