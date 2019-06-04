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Зеленський заговорив англійською в НАТО: з'явилося відео

2.8тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський виступив англійською мовою в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Він провів спільний брифінг із генеральним секретарем Альянсу Йенсом Столтенбергом у вівторок, 4 червня, за результатами їх зустрічі. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"I will begin in English", – сказав Зеленський у відповідь на пропозицію говорити мовою, чкою йому буде зручно.

Новини
За Зеленського: генсек НАТО зробив заяву про вступ України

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот з відео

Президент звернувся до генсека НАТО і присутньої преси і розповів про пріоритетні напрямки розвитку України за стандартами Альянсу.

При цьому, в ході брифінгу Зеленський переходив на українську, відповідаючи на запитання журналістів.

Зеленський і Столтенберг

Зеленський і Столтенберг

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський заявив у Брюсселі, що Україна готова вести переговори з Росією і виконувати Мінські домовленості.

Він також анонсував перші реформи в країні, які наблизять її до вступу в НАТО і ЄС.

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Особи
Володимир ЗеленськийЙенс Столтенберг
Місце
Україна
Тег
НАТО
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ОНИКІЙ Панас
ОНИКІЙ Панас
Улусная монголотатарская Раша 300 лет держава мать свою Украину в заточении, которая дала ей образование
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Видно что давно не пользовался английским,да читал видно тpанскpипцию.Но видно что у него бы хоpоший пpеподаватель в школе.По сравнению с Поpошенко у него гораздо лучшее произношение и pечь.
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