'Беру Юзика!' У мережі спливло відео, як Зеленський зі сміхом читає повістку в армію

У мережі з'явилося відео, на якому майбутній президент України Володимир Зеленський у компанії колег зі студії "Квартал 95" і військових зачитує свою повістку в армію.

Ролик з'явився 27 жовтня на YouTube-каналі TheTerminatorT-800-101- і пізніше був видалений. Однак, користувачі мережі встигли його перезалити (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

На відеозаписі, найімовірніше, зробленому під час однієї з поїздок "Кварталу" в зону АТО в 2014 році, Зеленський зачитав уголос текст із аркуша А4.

Володимир Зеленський Скрін відео

"Читаю: повістка... Нормально! Громадянин Володимир Зеленський, ви підлягаєте призову на військову службу за мобілізацією негайно. У зв'язку із призовом ви маєте право вибрати для проходження служби "любий" підрозділ", – процитував актор.

"23-й батальйон!" – вигукнув хтось із військових.

"Я із задоволенням... Я беру в підрозділ Юзика", – відповів він під сміх присутніх.

Відзначимо, у коментарях до відео багато користувачів мережі висловили обурення жартом нинішнього президента. Втім, коментатори також підкреслили, що повістка, очевидно, не була справжньою.

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, у квітні поточного року Міністерство оборони України отримало запит на перевірку інформації про можливе ухилення Володимира Зеленського від військової служби в 2014 році.

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