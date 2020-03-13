"Зеленський – за": Сивохо прокоментував резонансну ініціативу щодо Донбасу

Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо має намір продовжувати реалізацію "Національної платформи єдності і примирення".

Про це він заявив в ефірі телеканалу НАШ в п'ятницю, 13 березня, коментуючи сутички, через які було зірвано захід.

Сивохо заявив, що його платформа не залежить від органів влади, однак ініціатива знайшла підтримку з боку президента Володимира Зеленського.

"Президент ясно озвучує свої меседжі. Ми не прив'язуємо платформу, вона не фонд, не прив'язана ні до якої владної структури. Всі, хто збереться під парасольку цієї платформи, потім вирішать, якою вона має бути.

Ця платформа не підкоряється РНБО. Президент Зеленський абсолютно за всі ініціативи, які ведуть до миру. Я радий, що не помиляюся в цій людині", – розповів Сивохо.

Зеленський і Сивохо соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

12 березня Сивохо представив Національну платформу примирення і єдності. Під час виступу він заявив, що за шість років збройного конфлікту на ньому хтось збагачується, а хтось помирає і хоронить рідних людей. Отже, наголосив радник секретаря РНБО, Україні потрібен мир.

Офіцер запасу, волонтер, журналіст і блогер Мирослав Гай заявив, що, організовуючи презентацію Національної платформи примирення і єдності в період оголошеного в країні карантину, Сивохо наражає на небезпеку зараження коронавірусом Covid-19 її учасників.

Нагадаємо, 11 березня Сивохо назвав війну, розв'язану Росією на Донбасі, внутрішнім конфліктом України. За його словами, через це нашу країну не приймуть в НАТО.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал