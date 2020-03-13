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14 березня • оновлено в 01:37
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"Зеленський – за": Сивохо прокоментував резонансну ініціативу щодо Донбасу

1.9т
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Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо має намір продовжувати реалізацію "Національної платформи єдності і примирення".

Про це він заявив в ефірі телеканалу НАШ в п'ятницю, 13 березня, коментуючи сутички, через які було зірвано захід.

Сивохо заявив, що його платформа не залежить від органів влади, однак ініціатива знайшла підтримку з боку президента Володимира Зеленського.

"Президент ясно озвучує свої меседжі. Ми не прив'язуємо платформу, вона не фонд, не прив'язана ні до якої владної структури. Всі, хто збереться під парасольку цієї платформи, потім вирішать, якою вона має бути.

Ця платформа не підкоряється РНБО. Президент Зеленський абсолютно за всі ініціативи, які ведуть до миру. Я радий, що не помиляюся в цій людині", – розповів Сивохо.

Зеленський і Сивохо

Зеленський і Сивохо

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Володимир Зеленський Сергій Сивохо
Місце
Україна
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