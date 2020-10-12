Зеленський за рік виконав 8 обіцянок із 43, ще 4 – провалив

Кирило Лютий Політика 22:32, 12.10.2020 Оновлено: 22:39, 12.10.2020

Президент Володимир Зеленський протягом останнього року із 43 обіцянок виконав вісім, ще чотири – провалив, а інші перебувають на різних етапах реалізації.

Як передає "Слово і діло", йдеться про обіцянки, які глава держави озвучив 10 жовтня 2019 року під час спілкування з журналістами на пресмарафоні.

Провалені обіцянки:

  • Президент обіцяв, що порушуватиме питання окупації Криму під час переговорів лідерів "нормандської" четвірки. Але після зустрічі в Парижі Зеленський пояснив, що для цього не вистачило часу.

  • Також Зеленський пообіцяв зустрітися з представниками ФОП, які мітингували, до підписання законопроєктів №1073 і №1053 щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг. Але через тиждень після обіцянки документи було підписано президентом, а зустріч так і не відбулася.

  • Зеленський запевняв, що ліцензію на відкриття казино в п'ятизіркових готелях продаватимуть на конкурсах "дуже дорого". Але в тексті ухваленого закону немає терміна "конкурс", але є "ліцензія", отримання якої базується на відповідності вимогам, а не на змаганні претендентів, тобто не на конкурсному відборі.

  • Також Зеленський обіцяв, що зміни щодо запуску ринку землі буде внесено в законодавство до 1 грудня 2019 року, але тоді його "закидали" кількома тисячами правок, і Рада змогла ухвалити закон лише 21 березня.

Виконані обіцянки:

  • Президент виконав обіцянку ввести кредитні пільги на житло для ветеранів АТО і ООС.

  • Зеленський обіцяв внести в Раду законопроєкт про надання етнічним українцям "часткового громадянства" і дотримав слова, зареєструвавши законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства".

  • Прозвучала обіцянка про деолігархізацію ЗМІ. Зеленський хотів, щоб їхні власники не могли впливати на політику. Обіцянку потрактували виконаною, оскільки 27 грудня "слуги" внесли в парламент законопроєкт "Про медіа".

  • У питанні ПриватБанку Зеленський запевнив, що захищатиме лише інтереси держави, і пообіцяв, що банк не повернеться в приватну власність до колишніх власників. Рада посприяла, щоб унеможливити скасування рішення про націоналізацію або ліквідацію банку, а також повернення несправедливої компенсації з бюджету.

  • Президент обіцяв, що звільнить когось зі своєї команди, якщо хтось порушить закон. Одне звільнення вже було: правоохоронці затримали голову Кіровоградської обладміністрації Андрія Балоня на вимаганні грошей, після чого він його звільнили зі своєї посади.

  • Також президент запевняв, що Валерія Хорошковського не призначать на будь-яку посаду. Офіційних посад у нього так і не було.

  • Ще Зеленський дав дві інфраструктурних обіцянки: ініціювати ремонт Варваровського мосту в Миколаєві і почати будівництво аеропорту в Дніпрі з 2020 року.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні під час інтерв'ю Зеленський розсміявся через слова про те, що втратив довіру більшості українців.

Журналіст нагадав українському гаранту, що підтримка 73%, з якою він переміг на виборах у другому турі, перетворилася в 35%. Президент розповів, що не переймається про втрату рейтингів. На думку Зеленського, ті, хто довіряв йому раніше, думку не змінили.

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