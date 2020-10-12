Зеленський за рік виконав 8 обіцянок із 43, ще 4 – провалив

Президент Володимир Зеленський протягом останнього року із 43 обіцянок виконав вісім, ще чотири – провалив, а інші перебувають на різних етапах реалізації.

Як передає "Слово і діло", йдеться про обіцянки, які глава держави озвучив 10 жовтня 2019 року під час спілкування з журналістами на пресмарафоні.

Провалені обіцянки:

Президент обіцяв, що порушуватиме питання окупації Криму під час переговорів лідерів "нормандської" четвірки. Але після зустрічі в Парижі Зеленський пояснив, що для цього не вистачило часу.

Також Зеленський пообіцяв зустрітися з представниками ФОП, які мітингували, до підписання законопроєктів №1073 і №1053 щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг. Але через тиждень після обіцянки документи було підписано президентом, а зустріч так і не відбулася.

Зеленський запевняв, що ліцензію на відкриття казино в п'ятизіркових готелях продаватимуть на конкурсах "дуже дорого". Але в тексті ухваленого закону немає терміна "конкурс", але є "ліцензія", отримання якої базується на відповідності вимогам, а не на змаганні претендентів, тобто не на конкурсному відборі.

Також Зеленський обіцяв, що зміни щодо запуску ринку землі буде внесено в законодавство до 1 грудня 2019 року, але тоді його "закидали" кількома тисячами правок, і Рада змогла ухвалити закон лише 21 березня.

Виконані обіцянки:

Президент виконав обіцянку ввести кредитні пільги на житло для ветеранів АТО і ООС.

Зеленський обіцяв внести в Раду законопроєкт про надання етнічним українцям "часткового громадянства" і дотримав слова, зареєструвавши законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства".

Прозвучала обіцянка про деолігархізацію ЗМІ. Зеленський хотів, щоб їхні власники не могли впливати на політику. Обіцянку потрактували виконаною, оскільки 27 грудня "слуги" внесли в парламент законопроєкт "Про медіа".

У питанні ПриватБанку Зеленський запевнив, що захищатиме лише інтереси держави, і пообіцяв, що банк не повернеться в приватну власність до колишніх власників. Рада посприяла, щоб унеможливити скасування рішення про націоналізацію або ліквідацію банку, а також повернення несправедливої компенсації з бюджету.

Президент обіцяв, що звільнить когось зі своєї команди, якщо хтось порушить закон. Одне звільнення вже було: правоохоронці затримали голову Кіровоградської обладміністрації Андрія Балоня на вимаганні грошей, після чого він його звільнили зі своєї посади.

Також президент запевняв, що Валерія Хорошковського не призначать на будь-яку посаду. Офіційних посад у нього так і не було.

Ще Зеленський дав дві інфраструктурних обіцянки: ініціювати ремонт Варваровського мосту в Миколаєві і почати будівництво аеропорту в Дніпрі з 2020 року.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні під час інтерв'ю Зеленський розсміявся через слова про те, що втратив довіру більшості українців.

Журналіст нагадав українському гаранту, що підтримка 73%, з якою він переміг на виборах у другому турі, перетворилася в 35%. Президент розповів, що не переймається про втрату рейтингів. На думку Зеленського, ті, хто довіряв йому раніше, думку не змінили.