"Довго в'їжджають": Зеленський дав характеристику "слугам народу"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в його фракції "Слуга народу" зібралися як професіонали, які добре знають законодавство, так і звичайні люди без досвіду.

Подробиці про новоспечених політиків він розповів у ролику, який уже за традицією зняв за кермом авто Tesla (щоб подивитися, докрольте новину до кінця).

"Я розумію нашого главу фракції. Давиду складно. І заступникам складно. Тому що такої партії ніколи не було. 254 особи – вони різні. Є ті, хто знає всі закони, вони освічені, провідні економісти з практикою, з досвідом, юристи. А є звичайні люди: фермери або з підприємств. Прості. Вони, вибачте на такому слова, довго в'їжджають. Тому є помилки", – заявив глава держави.

Зеленський дав неоднозначну характеристику "слугам народу" Радіо Свобода

Однак Зеленський знайшов у цьому і плюс: "Вони показують ставлення того чи іншого класу, і показують тобі, де помилки, тому що представляють різні верстви суспільства з різною ментальністю і заробітком".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський зібрав "слуг народу" на закриту зустріч, на якій закликав "не розхитувати човен".

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