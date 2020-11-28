Зеленський із дружиною вшанували пам'ять жертв Голодомору. Фото і відео

У суботу, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська вшанували пам'ять жертв голодоморів в Україні.

Вони відвідали пам'ятний знак жертвам Голодомору на Михайлівській площі в Києві, повідомили в пресслужбі президента (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Глава держави з дружиною встановили біля пам'ятного знака композиції з пшеничних колосків. Зеленський закликав українців запалити у вікнах свічки пам'яті о 16:00, щоб вшанувати безневинних жертв голодоморів.

Композиції з пшеничних колосків. president.gov.ua

"Як можна прагнути знищити цілий народ? Чому і за що? Ми ніколи не зможемо зрозуміти. Ми ніколи не зможемо цього забути. Ми ніколи не зможемо цього пробачити", – сказав глава держави.

Після цього вони прибули в Національний музей Голодомору-геноциду 1932-33 рр., де їх зустріли керівник Офісу президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко, голова Українського інституту національної пам'яті пам'яті Антон Дробович.

Пам'ятний знак жертвам Голодомору. president.gov.ua

Учасники церемонії пройшли скорботною ходою до скульптури "Гірка пам'ять дитинства", у якій встановили символічні композиції з зерном і вклонилися пам'яті загиблих. Церемонія завершилася хвилиною мовчання.

Президент і перша леді вшанували пам'ять жертв Голодомору. president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в суботу, 28 листопада, проходить День пам'яті жертв голодоморів і репресій. В цю дату Україна вшановує пам'ять мільйонів людей, убитих голодом у XX столітті.