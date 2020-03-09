Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку на честь річниці з дня його народження. Однак, їх дії викликали шквал критики в коментарях.

Фотографії з президентським подружжям опубліковані на сторінці Офісу Президента в Facebook. Користувачів обурило те, що на знімках немає ніяких інших людей, крім Зеленських.

"Знову без людей. Це нікуди не годиться. Невже Володимир вважає, що народ не гідний його?", "Це напевно рано вранці? Десь о 4 ранку?", "Може, вони в український Донецьк поїхали? Тоді ок. Там порожньо "," Напевно, перед візитом найбільших нервово-паралітичний газ пустили", - обурюються люди в коментарях.

Крім того, Зеленського присоромили за мовчанку в питанні ситуації на Донбасі. Там 8 березня загинув один український військовослужбовець, а ще п'ятеро отримали поранення.

"Шановний, вчора загинули і були поранені наші військовослужбовці. Де реакція? Чи ви були зайняті 8 березня?", - запитали Зеленського.

Зеленський з дружиною нарвалися на гнів українців Скріншот публікації

Зеленський з дружиною нарвалися на гнів українців Скріншот публікації

Зеленський з дружиною нарвалися на гнів українців Скріншот публікації

Як повідомляв OBOZREVATEL, фото президента Володимира Зеленського разом з його прес-секретарем Юлією Мендель викликало бурхливу реакцію користувачів.

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