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9 березня • оновлено в 14:51
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Зеленський з дружиною вшанували пам'ять Тараса Шевченка, але нарвалися на гнів

7.1т
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Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку на честь річниці з дня його народження. Однак, їх дії викликали шквал критики в коментарях.

Фотографії з президентським подружжям опубліковані на сторінці Офісу Президента в Facebook. Користувачів обурило те, що на знімках немає ніяких інших людей, крім Зеленських.

"Чому ви мовчали? Де люди?" Зеленський з дружиною вшанували пам'ять Шевченка, але нарвалися на гнів
"Чому ви мовчали? Де люди?" Зеленський з дружиною вшанували пам'ять Шевченка, але нарвалися на гнів

"Знову без людей. Це нікуди не годиться. Невже Володимир вважає, що народ не гідний його?", "Це напевно рано вранці? Десь о 4 ранку?", "Може, вони в український Донецьк поїхали? Тоді ок. Там порожньо "," Напевно, перед візитом найбільших нервово-паралітичний газ пустили", - обурюються люди в коментарях.

Крім того, Зеленського присоромили за мовчанку в питанні ситуації на Донбасі. Там 8 березня загинув один український військовослужбовець, а ще п'ятеро отримали поранення.

"Шановний, вчора загинули і були поранені наші військовослужбовці. Де реакція? Чи ви були зайняті 8 березня?", - запитали Зеленського.

Зеленський з дружиною нарвалися на гнів українців

Зеленський з дружиною нарвалися на гнів українців

Скріншот публікації

Зеленський з дружиною нарвалися на гнів українців

Зеленський з дружиною нарвалися на гнів українців

Скріншот публікації

Зеленський з дружиною нарвалися на гнів українців

Зеленський з дружиною нарвалися на гнів українців

Скріншот публікації

Як повідомляв OBOZREVATEL, фото президента Володимира Зеленського разом з його прес-секретарем Юлією Мендель викликало бурхливу реакцію користувачів.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Особи
Олена Зеленська Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
скандали
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Коментарі
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Hop Hip
Hop Hip
Ну да. Автору подход г. Порошенко ближе? Когда ряженных автобусами подвозили, а остальных за турникетом держали.
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Меньше народа - больше кислорода. Не надо лобзаться, не ровен час Петров с Бошаровым вирусом наградят.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Даже ручку никто не прорывался поцеловать, как уважаемому Петру Алексеевичу.
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