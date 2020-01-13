Зеленський з Богданом хочуть обдурити "слуг народу"? У змінах до Конституції виявили великий підступ

Глава Офісу президента Андрій Богдан вніс у Раду порівняльну таблицю до змін у Конституцію від Володимира Зеленського, в якій "забув" згадати один із найважливіших пунктів – про терміни повноваження глав окружних і областинх рад. Така "помилка" може призвести до того, що "слуги народу", які в основному читають не повний текст законопроєкту, а переглядають таблицю, можуть "помилково" ухвалити спірну норму.

Детальніше про "помилку" Богдана та підводні камені документа – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Депутатів хочуть обдурити?

За словами співрозмовника OBOZREVATEL, близького до реформи децентралізації, перед голосуванням проєкту у вівторок, 14 січня, в "Слузі народу" йде справжня боротьба за потрібні голоси. При цьому як керівництво партії, так і Офіс президента, вимагають у "слуг" голосувати не за законопроєкт Зеленського, а за редакцію закону від глави ОП Андрія Богдана.

"Вся суть конфлікту – у нормі про ротації голів окружних і обласних рад. Якщо ви подивитеся на доопрацьований проєкт від Володимира Зеленського, то там прямо написано, що повноваження глав становлять усього один рік. При цьому в порівняльній таблиці до проєкту, за підписом Андрія Богдана, цієї норми і зовсім немає.

Виходить, що багатьох народних депутатів від "Слуги народу", які не читали сам проєкт закону, просять проголосувати за редакцію порівняльної таблиці за підписом Богдана. Їх запевняють, мовляв працювати на місцях усі будуть не 1 рік, а 5, що істотно спростить місцеві домовленості для нардепів. Звичайно, простіше домовлятися з людиною, яку взяли працювати цілих 5 років, а не рік", – наголосив співрозмовник.

Дійсно, на сайті Верховної Ради в тексті проєкту закону чорним по білому зазначено – щорічна ротація. У порівняльній таблиці навпаки – такої норми немає.

Текст законопроєкту Скріншот

Текст порівняльної таблиці Скріншот

Примітно, що обидві версії закону підписані різними людьми – Володимиром Зеленським та Андрієм Богданом. До слова, під час засідання комітету в Раді представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив депутатам, що цю норму поміняли.

"Багато суперечок про те, що глав рад обиратимуть раз на рік на основі ротації ... В законопроєкті, який обговорюємо, термін повноважень змінили на 5 років і положення про обрання на засадах ротації прибрали", – заявив Веніславський.

Що ще не так у документі?

Ще один спірний пункт законопроєкту, який раніше активно критикували в Асоціації міст – введення інституту "префектів". Простіше кажучи, президент призначатиме у регіони своїх людей, які на рівні з обраною місцевою владою будуть ними керувати.

Яку владу дадуть префектам?

координація органів центральної влади; фактично всі місцеві чиновники повинні будуть підкорятися призначенцям із Києва;

пропозиції президенту про зупинку рішення місцевої громади. Якщо префект вважатиме, що місцева рада ухвалила рішення, яке суперечить Конституції, він зможе звернутися до президента і накласти вето. Фактично повноваження депутатів обмежать;

видання обов'язкових до виконання указів; цим пунктом префекти зовсім отримають владу своїми указами керувати місцевим самоврядуванням.

Головна ж норма – префекти будуть підпорядковуватися безпосередньо президентові. "Префект при здійсненні своїх повноважень підзвітний і підконтрольний Президенту України та Кабінету Міністрів України", – йдеться в законопроєкті.

Журналістка Світлана Крюкова опублікувала звернення Німеччини до української влади, в якій останні засудили таке нововведення. Самих же префектів вона назвала "маленькими богданами". Однак президента Зеленського і його Офіс такі рекомендації не зупинили.

Якщо документ, зокрема завдяки введенню нардепів в оману, візьмуть, незабаром глава держави підпорядкує не тільки законодавчу, виконавчу владу і силовиків, а й місцеве самоврядування.

У заяві лідерів місцевого самоврядування вказано: на ряду з "маленькими богданами" закон обмежує фінансування регіонів. Своїх начальників на місця призначать, а ось грошей на освіту, охорону здоров'я, соцзахисту можуть не дати. "Скасовуючи обов'язок держави в повному обсязі фінансувати делеговані їм повноваження (освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, культура, спорт), новий склад, із подачі Офісу президента, ризикує обнулити досягнення бюджетної децентралізації і, фактично, може "відібрати" бюджети розвитку міських, селищних і сільських громад", – ідеться в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент України Володимир Зеленський 27 грудня вніс до Верховної Ради доопрацьований проєкт закону про децентралізацію, який передбачає внесення змін до Конституції країни;

раніше депутати Європарламенту заявляли, що введення інституту префектів, яке передбачено законопроєктом Зеленського, може становити загрозу децентралізації.

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