Зеленський: якщо Росія нападе, будемо всі воювати, мобілізують навіть жінок

У разі масштабного вторгнення Росії на територію України під загальну мобілізацію потраплять усі громадяни, враховуючи жінок.

Про це в інтерв'ю для "Фокуса" заявив президент Володимир Зеленський. Водночас він зазначив, що навіть не хоче уявляти сценарій, в якому Російська Федерація вдалася б до наступу з півдня через водний колапс в окупованому Криму.

"Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє", – висловився глава держави.

Також в інтерв'ю Зеленський зазначив, що завжди може зателефонувати Путіну і той не відмовить йому в розмові, однак поки не бачить предмета для обговорень. До того ж президент запевнив, що готовий спілкуватися з очільником країни-агресора, аби лише припинити війну на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL: