Зеленський: якщо не закінчу війну, потрібна інша людина

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність скласти повноваження, якщо він не зможе закінчити війну на Донбасі.

Як заявив Зеленський в інтерв’ю британському телеканалу ВВС, він вірить, що зможе укласти мирну угоду з президентом РФ Володимиром Путіним, яка поверне всі окуповані території, включно з Кримом (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я вірю в це. В іншому разі я би не йшов у президенти України. Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу, це є правда. Але я не втрачаю цю віру", – сказав він.

На запитання, чи піде він з посади у разі невдачі, Зеленський відповів, що це для нього не проблема.

"Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами", – підкреслив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський висловив переконання, що Україна ніколи не зможе зупинити війну на Донбасі, якщо не говоритиме з владою країни-агресора Росії.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак упевнений, що Зеленський зможе завершити війну до кінця каденції.