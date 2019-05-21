"Зеленський, як Янукович!" Ляшко попередив українців про небезпеку

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вважає рішення президента України Володимира Зеленського неконституційним і незаконним.

Свою заяву щодо указу він розмістив на своїй сторінці в Facebook. Ляшко порівняв Зеленського з Януковичем.

"Указ Зеленського про розпуск парламенту — неконституційний, незаконний і свавільний! Зеленський робить, як Янукович, який у 2010 році після виборів через продажних суддів КС змінив Конституцію. Результат — убивства людей, війна і хаос! Я абсолютно впевнений, що більшість громадян чекають від нового президента дотримання Конституції і законів України. Тільки це врятує державу від хаосу і беззаконня", — написав Ляшко.

Політик додав, що Зеленський і його оточення, користуючись своїм високим рейтингом, зараз намагаються "рейдернути" парламент, щоб захопити владу в Україні.

"Це називається узурпація державної влади, що прямо заборонено ст. 5 Конституції України. Правоохоронні органи, паралізовані рейтингом Зе, не виконують свої конституційні обов'язки і не протидіють узурпатору", — наголосив Ляшко.

Він повідомив, що під час зустрічі із Зеленським, охорона за його командою вирвала телефон. Після цього мені довелося півгодини переконувати Зеленського, щоб здійснювалася офіційна стенограма цієї зустрічі.

"Я вимагаю від Зеленського, який декларує прозорість, оприлюднити цю стенограму. Українці мають право знати, хто насправді ними керує і як за зачиненими дверима вирішувалася доля країни. Це було дуже мізерне уявлення! Особливо, коли Андрій Богдан смикав Зеленського за штани або сорочку, коли він хотів щось сказати. Через кілька годин Президент призначив свого наглядача-смикача главою адміністрації", — наголосив Ляшко.

Він додав, що на зустрічі Зеленський не відповів на жодне пряме запитання.

"Президент Зеленський втягує країну в авантюру не в інтересах громадян, оскільки добре знає, що шанси змінити завтра в Раді виборчу систему нульові. Вибори пройдуть за старим законом без скасування мажоритарки, як головного джерела політичної корупції в країні і без відкритих виборчих списків", — вважає Ляшко.

"За результатами 3-годинних консультацій із Зеленським я попереджаю українців, що Україна — за крок від реваншу регіоналів. Перше, що зробить новий парламент, якщо ми будемо мовчати — скасує закон про українську мову і прийме закон про продаж землі іноземцям. Незважаючи на те, що указ про розпуск парламенту не конституційний, наша команда йде на вибори. Ми не боїмося ні людей, ні виборів! Ми йдемо, щоб зупинити реванш регіоналів, не допустити скасування закону про мови і продажу землі", — додав політик.

Зеленський і Ляшко

Ляшко оголосив про збір підписів депутатів під зверненням до Конституційного суду про неконституційність указу Зеленського.

"Застерігаємо українців, що систематичне порушення президентом Зеленським Конституції і законів України загрожує дестабілізацією держави і керованим хаосом, не виключено в інтересах Москви. Шабаш регіональних відьом у Раді під час інавгурації Зеленського — вперше з січня 2014 року — показав, що країна опинилася на порозі контрреволюції. Зеленський з президента надії швидко перетворюється в президента хаосу і розвалу держави. Ми рішуче заявляємо: реванш не пройде!" — підсумував Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Відповідний документ з'явився на сайті глави держави у вівторок, 21 травня.

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