Зеленський взяв собі радником американського адвоката: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення ще одного позаштатного радника – Ендрю Романа Мака.

Відповідний документ №807 був опублікований на сайті глави держави у вівторок, 5 листопада. "Призначити Ендрю Романа Мака радником президента України, поза штатом (за згодою)", – йдеться в указі.

Ендрю Роман Мак "24"

ЗМІ дізналися, що Мак народився у Нью-Йорку, а свідоцтво адвоката отримав від Верховного суду Пенсільванії у США у 2000 році. Крім англійської, вільно володіє російською та українською мовами. У 2010 році видання Kyiv Post помістило його прізвище до списку найвпливовіших емігрантів в Україні. На той час Мак працював у фірмі з річним доходом у 40 мільйонів доларів.

У 2002 році він був найнятий PricewaterhouseCoopers на посаду старшого юриста у київському відділенні компанії.

Мак спеціалізується на супроводі міжнародних угод за участю США, України і країн СНД, є експертом у галузі M&A, корпоративного та антимонопольного права, compliance, законів FCPA і UK Bribery Act, ринків капіталу і державного регулювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радник президента України Володимира Зеленського з політичних питань Микита Потураєв запропонував перейменувати Росію на Московію.

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