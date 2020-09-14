Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки України

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про рішення Ради національної безпеки й оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України".

Про це повідомила пресслужба Офісу президента. Указ №392/2020 глава держави підписав у понеділок, 14 вересня.

"Стратегія національної безпеки й оборони України розроблена за дорученням президента України. Вона визначає основні напрями державної політики у сфері національної безпеки, зокрема: пріоритети національних інтересів України та забезпечення національної безпеки, цілі та основні напрями державної політики у сфері національної безпеки; поточні та прогнозовані загрози національній безпеці та національним інтересам України з урахуванням зовнішньополітичних та внутрішніх умов; основні напрями зовнішньополітичної діяльності держави для забезпечення її національних інтересів і безпеки; напрями та завдання реформування й розвитку сектору безпеки і оборони; ресурси, необхідні для її реалізації", – йдеться у повідомленні.

У Стратегії визначено, що Україна прагне миру, який є запорукою розвитку держави, а людина, її життя та здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека – найвища соціальна цінність.

Кінцевою метою реалізації Стратегії є утвердження вільної, заможної, безпечної України, у якій панує право, де кожен може реалізувати свої таланти та здібності, де люди дихають чистим повітрям, п’ють чисту воду та з якою пов’яжуть долю їхні діти й онуки.

У Стратегії враховані останні зміни ситуації у сфері національної безпеки та оборони, що пов’язано з кризовими явищами у світовій економіці, появою нових чинників, що впливають на стан міжнародного безпекового середовища, поширенням хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також посиленням небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій природного й техногенного характеру.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під головуванням президента Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки й оборони, на якому була розглянута Стратегія національної безпеки України. Документ передбачає зниження напруги у відносинах із Росією.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram