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Зеленський ввів День пам'яті захисників України: названа дата

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Президент України Володимир Зеленський призначив День пам'яті захисників України на 29 серпня.

Про це він заявив під час свого виступу на Марші Гідності 24 серпня в Києві на Майдані Незалежності.

Відзначається, що свято буде приурочене до річниці Іловайскої трагедії на Донбасі.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Прес-служба Офісу президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 24 серпня, в Києві проходить урочисте святкування Дня Незалежності України.

Традиційний військовий парад на Хрещатику в цьому році було вирішено не проводити. Замість нього – Хода Гідності, у складі якого по українській столиці пройшли військовослужбовці, лікарі і вчителі, дипломати, правоохоронці та рятувальники. Режисерами даного заходу виступили Алан Бадоєв і хореографістка Олена Коляденко.

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Тема
Бої за Іловайськ
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
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Питон Каа
Питон Каа
В России празднуют дни побед, на Украине отмечают дни поражений...
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Макарский Александр
Макарский Александр
День Кастрюль
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