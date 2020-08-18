Зеленський ввів 87-річного Фокіна до ТКГ щодо Донбасу

Президент Володимир Зеленський ввів до складу української делегації для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі прем'єр-міністра (1990-1992 рр.) Вітольда Фокіна.

Відповідний указ №327/2020 глава держави підписав 18 серпня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Згідно з документом, президент визначив Фокіна першим заступником глави делегації, зокрема, за згодою.

Зауважимо, що відповідним рішенням Зеленський вніс зміні до Указу Президента України від 5 травня 2020 року №167 "Про делегацію України для участі у Тристоронній контактній групі" (зі змінами, внесеними Указом від 30 липня 2020-го №302).

"На часткову зміну статті 2 увести до складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Фокіна Вітольда Павловича, визначивши його першим заступником глави делегації (за згодою). У статті 3 слова "першому заступникові" замінити словами "першим заступникам", – йдеться у документі.

Цей указ Зеленського набуває чинності з дня його опублікування.

Указ Зеленського щодо введення Фокіна до складу української делегації в ТКГ (president.gov.ua)

Скриншот (Telegram-канал Офіс президента)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський пояснив призначення першого президента Леоніда Кравчука та першого прем'єр-міністра Вітольда Фокіна в Тристоронню контактну групу із врегулювання конфлікту на Донбасі. Він назвав їх "дуже потужною групою".

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