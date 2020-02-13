Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки і оборони нового главу Офісу президента Андрія Єрмака.

Указ №52/2020 був оприлюднений на сайті президента. Таким чином Зеленський змінив склад РНБО.

"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України Єрмака Андрія Борисовича – керівника Офісу президента України; вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Андрія Богдана", – йдеться у документі.

Зеленський ввів Єрмака до складу РНБО Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. На його місце був призначений Андрій Єрмак.

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