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13 лютого • оновлено в 11:37
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Зеленський ввів Єрмака до складу РНБО

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Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки і оборони нового главу Офісу президента Андрія Єрмака.

Указ №52/2020 був оприлюднений на сайті президента. Таким чином Зеленський змінив склад РНБО.

"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України Єрмака Андрія Борисовича – керівника Офісу президента України; вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Андрія Богдана", – йдеться у документі.

Зеленський ввів Єрмака до складу РНБО

Зеленський ввів Єрмака до складу РНБО

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. На його місце був призначений Андрій Єрмак.

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Автор
Катерина Луговська
Особи
Володимир Зеленський Андрій Єрмак Андрій Богдан
Місце
Україна
Тег
РНБО
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