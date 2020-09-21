Зеленський втратив майже 11% підтримки українців, Порошенко додав 4% – опитування КМІС

Президент України Володимир Зеленський із квітня втратив майже 11% електоральної підтримки. Натомість його головний опонент Петро Порошенко з квітня додав 4%.

Про це свідчить опитування КМІС. Згідно з ним, якби вибори президента відбувалися в середині вересня, серед тих, хто збирається голосувати і визначився з кандидатом, за Зеленського готові проголосувати 31,8%. Тоді як у квітні 2020 року він мав підтримку 42,6% респондентів.

За Порошенка готові проголосувати 18,9% (у квітні 2020 року – 14,9%).

Опитування центру КМІС Фото: kiis.com.ua

Дещо збільшив свою підтримку Юрій Бойко – за нього готові голосувати 13,3%. Юлія Тимошенко отримує 9,8%, Ігор Смешко – 6,8%, Олег Ляшко – 6%, Анатолій Гриценко – 4,9%, Олександр Вілкул – 2,3%. Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик, за даними КМІС, нині має нульовий рейтинг.

Опитування центру КМІС Фото: kiis.com.ua

Опитування проводилось з 12 до 16 вересня 2020 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не вносяться території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Під час опитування проведено 2000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.